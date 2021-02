Unter diese Marke war er am Donnerstagabend im Zuge einer allgemein trüberen Marktstimmung gefallen. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2160 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.Auch gegenüber dem Franken befindet sich der Euro klar auf dem Rückzug und ist auch vorübergehend wieder unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...