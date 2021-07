Die Zinsentscheidung der japanischen Notenbank hatte am Markt kaum Auswirkungen, sie beliess ihre herkömmliche Geldpolitik nahezu unverändert.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Verluste an der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1803 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Auch zum Franken hat der US-Dollar seine jüngsten Gewinne behauptet und geht aktuell zu 0,9194 Franken um. Der Euro ist im Mittagshandel mit 1,0855 Franken dagegen kaum verändert.

