Der EUR/USD wird niedriger gehandelt, da der Dollar aufgrund des Risikorückgangs zulegt. - Das bärische Candlestick-Muster vom Donnerstag begünstigt einen tieferen Rückgang - Der EUR/USD verliert mit dem asiatischen Handel am Freitag an Wert, nachdem er am Donnerstag ein "Gravestone Doji" - ein bärisches Candlestick-Muster - gebildet hat. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...