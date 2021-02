Am Donnerstag gab der EUR/USD seine Intraday-Gewinne wieder auf und er fiel in die Nähe der 1,2150/60 zurück. Terence Wu, FX-Stratege bei OCBC Bank, bleibt gegenüber dem Euro neutral. Wichtige Zitate "Der EUR/USD hat den Widerstand bei 1,2200 überwunden, bevor er in die Nähe der 1,2140/60 zurückfiel. Damit bleiben wir vorerst neutral, aber die Tendenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...