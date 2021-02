Der EUR/USD hat stark nach unten gedreht und muss sich bei 1,2109 halten, um die Gedanken an eine kurzfristige Kopf-Schulter-Basis aufrechtzuerhalten. Ein Widerstand liegt bei 1,2184/85, so die Analysten der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Während der Markt immer noch über seinem steigenden exponentiellen 13-Tage-Durchschnitt und, was noch wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...