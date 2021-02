Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Donnerstag um 5,6K Kontrakte gestiegen ist, nachdem es fünf Tage in Folge zu Verlusten kam. Das Volumen kletterte um 4,5K Kontrakte, nach zwei Pullbacks im Folge. Erdgas kann zur 2,40 $/MMBtu fallen Die Erdgas Abwärtskorrektur bleibt intakt. Die Abwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...