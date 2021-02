Der Ökonom der UOB Group Ho Woei Chen, CFA, erwartet, dass die Bank of Korea (BoK) in diesem Jahr die Füße stillhalten wird. Wichtige Zitate "Die Bank of Korea (BOK) hat heute ihren Leitzins unverändert bei 0,50% belassen, was dem Konsens und unserer Erwartung entspricht. Die Zentralbank hat den Leitzins zwischen März und Mai 2020 um 75 Basispunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...