Zahlreiche Handelsunternehmen* und Handelsverbände wenden sich in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Unsere Betriebe brauchen nachdrücklich Planungssicherheit, unter welchen Bedingungen und in welchem Zeitrahmen sie ihre Geschäfte wieder öffnen können. Ein Moratorium auf unbestimmte Zeit treibt den Vertrauensverlust in die Politik, verschärft die...

Den vollständigen Artikel lesen ...