CropEnergies ISIN:DE000A0LAUP1 haben wir im Express-Service schon längere Zeit nicht mehr besprochen, aber jetzt wird die Aktie wieder interessant. Seit dem Hoch am 20. Januar mit 14,32 Euro bewegt sich der Kurs, unterbrochen von einigen der üblichen technischen Gegenbewegungen in einem Abwärtstrend. Am Mittwoch wurde ein Tief mit 11,34 Euro notiert und es gab zunächst eine schöne Gegenbewegung. Der Kurs gab aber wieder nach und liegt jetzt bei 11,18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...