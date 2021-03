In der Schweiz wurde 2020 über zehn Prozent weniger Schokolade produziert als im Vorjahr. Der Branchenumsatz sank um 14,5%.Bern - In der Schweiz wurde 2020 über zehn Prozent weniger Schokolade produziert als im Vorjahr. Der Branchenumsatz sank um 14,5%. In der gleichen Zeit nahm die Menge importierter Schokolade zu. Nebst einer Fabrikschliessung war 2020 ein Rückgang der Anzahl der in der Branche Beschäftigten um 4,8% zu verzeichnen. Die in der Schweiz hergestellte Menge an Schokolade sank 2020 um ca.

