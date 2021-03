Daniel Hardt (alpha beta asset management): Nasdaq 100 - Wie entfesselt!?

26.02.2021 - In einem sehr interessanten Artikel des Wallstreet Journals war Ende letzter Woche zu lesen, dass das Unternehmen Tesla in nur 244 Tagen seinen Marktwert von 100 Milliarden US-Dollar auf 800 Milliarden US-Dollar steigern konnte. Ein Blick auf die historische Marktwertentwicklung der Firmengiganten Microsoft, Apple, Amazon oder Google verrät, dass den Aktionären von Tesla hier in den letzten Monaten etwas Außergewöhnliches widerfahren ist. So brauchte zum Beispiel Amazon ca. 9 mal so lange, um eine Marktwertsteigerung von 100 Milliarden auf 800 Milliarden US-Dollar zu realisieren. Apple, Google und Microsoft benötigten hierfür sogar ungefähr 14, 17 und 28 mal so viel Zeit, um den Marktwert vom gleichen Ausgangswert zu verachtfachen. Es ist daher nicht überraschend, dass Teslas Werdegang an der Börse so viel Aufmerksamkeit erregte und erregt. Eine Frage, die sich uns nach dem Lesen des Artikels reflexartig stellte, war die folgende: Ist das Unternehmen Tesla eine Ausnahme oder hat die Wertverdoppelungszeit bei Technologieunternehmen generell abgenommen? Überhaupt kennen doch fast alle Kapitalmarktinteressierte die Erfolgsgeschichten der Computerchip-Hersteller Nvidia und Advanced Micro Devices, des Softwareherstellers Zoom oder des Anbieters von Online-Zahlungsdienstleistungen Paypal. Liegt es also nicht nahe zu vermuten, dass sich ein Technologieindex wie der amerikanische Nasdaq 100 mit dem Start des digitalen Zeitalters in immer kürzeren Zeiträumen im Wert verdoppeln müsste?

Der erste Blick auf den Chart scheint unsere Vermutung zu bestätigen ...

