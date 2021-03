Zum Franken hingegen zeigt sich der Euro stabil, konkret hat er am Vormittag auf 1,0982 von 1,0977 im frühen Geschäft gar leicht zugelegt.Frankfurt - Der Euro ist am Montag unter Druck geraten. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2028 Dollar. In der Nacht hatte der Euro noch bei 1,21 Dollar notiert. Zum Franken hingegen zeigt sich der Euro stabil, konkret hat er am Vormittag auf 1,0982 von 1,0977 im frühen Geschäft gar leicht zugelegt. Der US-Dollar hat zum Franken auf 0,9121 von 0,9082 gar markant angezogen und die...

