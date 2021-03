Der bayrische Energieverband VBEW baut eine Informationsplattform für die privaten Betreiber von Photovoltaikanlagen in Bayern auf. Sie soll den Stromerzeugern im Betrieb helfen. Es geht um eine Leistung von mehreren Gigawatt. Der Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) entwickelt für die Photovoltaik eine neue Infoplattform für Betreiber in Bayern. Wie der VBEW mitteilte, sind allein in Bayern sind mittlerweile über 600.000 Photovoltaik-Anlagen an das Stromnetz angeschlossen. ...

