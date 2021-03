Die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg appelliert an die Politik, den Weg der Energiewende konsequent weiter zu gehen. Jede Kilowattstunde regenerativer Strom trage zu einem Ausstieg aus der Kernenergie bei, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.Zurzeit laufen in Deutschland noch sechs Atomkraftwerke, eines davon im baden-württembergischen Neckarwestheim. Darauf weist die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg (EE BW) hin. Damit der in 22 Monaten abgeschlossene Atomausstieg im Südwesten keine Lücke bei der Stromerzeugung hinterlasse, brauche es einen deutlich stärkeren ...

