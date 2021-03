Das Land Baden-Württemberg hat das Förderprogramm "Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher" erneut aufgelegt. Damit erhalten Speicher für PV-Anlagen eine Zuwendung. Das Land Baden-Württemberg erneuert die Förderung für netzdienliche PV-Speicher. Das teilte das Umweltministerium in Stuttgart mit. Damit sei die Förderung von Batteriespeichern, die in Verbindung mit einer neuen Photovoltaik-Anlage installiert werden, wieder möglich. Insgesamt stehen in den Jahren 2021 und 2022 Fördermittel von ...

