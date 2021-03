Aktenstapel und Papierchaos sind in vielen Büros Alltag. Doch immer mehr KMU schwenken um, digitalisieren ihre Rechnungen und Akten und verbannen so Papierberge aus ihren Betrieben. Herrschte im vergangenen Jahrzehnt noch eine auffällig große Digitalisierungslücke im Mittelstand, stellt ein großer Teil der Unternehmen nun auf das Digital Office um.



Arbeitsmodelle wie Mobile Work und Home Office sind in der Corona-Krise besonders gefragt. Diese neue Art des Arbeitens erfordert jedoch eine stärkere Integration digitaler Prozesse in den Arbeitsalltag. Beliebt sind daher Programme aus dem Bereich Enterprise Content Management (ECM). Damit können Unternehmen ihre Dokumente wie etwa Rechnungen und Verträge vollumfänglich digital strukturieren. Mittelständler können so ihre Effizienz steigern und Kosten einsparen.

