Der Euro gab am Montag zu den meisten wichtigen Währung nach. Er knüpfte damit an seine jüngsten Verluste an.Frankfurt - Der Euro ist am Montag unter Druck geraten. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2039 US-Dollar. Sie notierte damit nur etwas höher als im Tagestief. In der Nacht hatte der Euro noch bei 1,21 Dollar gelegen. Zum Franken hingegen zog der Euro an, konkret ist er bis am frühen Nachmittag auf 1,0994 von 1,0977 im frühen Geschäft vorgerückt. Der US-Dollar hat zum Franken auf...

