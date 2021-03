Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem festen Start die Gewinne im Verlauf ausbauen können und deutlich höher geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem festen Start die Gewinne im Verlauf ausbauen können und deutlich höher geschlossen. Händler sprachen von einer Erholung nach den jüngsten Verlusten. Der Aufwärtstrend habe dabei starke Unterstützung von der Entspannung an den Bondmärkten erhalten. Der Anstieg der Bondrenditen hatte zuletzt Inflationssorgen geschürt und die Angst angeheizt...

