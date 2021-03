Die Devisenstrategen der UOB Group sehen nun die Wahrscheinlichkeit, dass der USD/CNH in den nächsten Wochen auf die Marke von 6,5150 steigt. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Nachdem der USD am Freitag in den frühen asiatischen Stunden auf ein Hoch von .5080 geklettert war, gab er nach und handelte überwiegend seitwärts. Die Bewegung wird als Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...