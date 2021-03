Der Wert der spanischen Exports von Obst und Gemüse außerhalb Europas fiel 2020 um 13,5% im Vergleich zu dem Vorjahr, wobei 519 Millionen EUR erreicht wurden. Der Verkauf an die EU und europäische Nicht-EU-Länder andererseits ist in dem ersten Fall um 8% und in dem zweiten um 22% auf jeweils 13.502 Millionen EUR und 1.092 Millionen EUR gestiegen. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...