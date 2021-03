Der Gewinn der Swiss Life ist um 13% auf 1,05 Mrd CHF gesunken. Damit hat der Versicherer die Erwartungen von Finanzanalysten verfehlt.Zürich - Die Swiss Life weist für 2020 im Vergleich zum Vorjahr tiefere Ergebnisse aus. Das ist nicht in erster Linie auf Corona zurückzuführen, vielmehr lag die Latte beim Gewinn wegen eines Steuereffekts sehr hoch und zudem belasten Rückstellungen in den USA. Der Gewinn der Swiss Life sank um 13 Prozent auf 1,05 Milliarden Franken, wie der Lebensversicherer am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...