Der Goldpreis (XAU/USD) muss nach einem starken Rückgang von 16 $ im frühen asiatischen Handel Verluste verkraften, da der Preis mit 1710,50 $ den niedrigsten Stand seit Juni 2020 erreicht hat. Das gelbe Metall bleibt am Dienstag den vierten Tag in Folge im roten Bereich, da der US-Dollar inmitten des starken US Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende ...

