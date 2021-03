Der Gewinn der Swiss Life ist um 13% auf 1,05 Mrd CHF gesunken. Damit hat der Versicherer die Erwartungen von Finanzanalysten verfehlt.Zürich - Im Jahr 2020 haben mehrere Sondereffekte den Gewinn der Swiss Life belastet. Dabei sticht besonders eine Rückstellung in den USA heraus, die der Konzern im Zuge von Gesprächen mit der US-Justizbehörde (DoJ) zum Verkauf von Lebenversicherungsprodukten in früheren Jahren vorgenommen hat. Die Swiss Life ist in den USA daran, eine seit Jahren laufende Untersuchung des DoJ zum Abschluss zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...