EUPD Research rechnet für 2021 mit einem kräftigen Zuwachs bei den Installationen neuer PV-Anlagen. Laut der Prognose werde das Volumen um 23 Prozent auf sechs Gigawatt (GW) steigen. Die Photovoltaik-Neuinstallationen werden 2021 in Deutschland deutlich zulegen. Das geht aus einer Prognose von EUPD Research hervor. Demnach hat sich die Erwartungshaltung laut des Global PV InstallerMonitors 2020/ 2021 insbesondere hinsichtlich der Corona-Auswirkungen verbessert. So hat die Hälfte der 250 in Deutschland ...

