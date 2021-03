FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES JD SPORTS PRICE TARGET TO 940 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 600 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1725 (1625) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3505 (3460) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1034 (1056) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES TAYLOR WIMPEY TARGET TO 212 (205) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1920 (2070) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6670 (6530) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS DECHRA PHARMA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3740 (3850) P - LIBERUM RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 135 (110) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1820 (2010) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6800 (6575) PENCE - 'SELL' - RPT/RBC RAISES PRUDENTIAL TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - SOCGEN RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 675 (105) PENCE - UBS CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 516 (543) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de