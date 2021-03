Energiesprong ist eine Methode zur seriellen energetischen Gebäudesanierung, die vorgefertigte Dach- und Fassadenelemente sowie vorgefertigte Haustechnik nutzt. In Hameln wurde jetzt das erste Pilotprojekt in Deutschland fertiggestellt.Der Gebäudesektor gilt als wichtiger Faktor für das Gelingen der Energiewende. Bis 2050 soll der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral sein. Aus den Niederlanden kommt ein Konzept, das die Kosten- und Zeitvorteile der Serienfertigung für die energetische Sanierung von Wohngebäuden erschließen soll. Energiesprong - zu deutsch Energiesprung - setzt dafür auf ...

