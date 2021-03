Im Januar sind in Deutschland nach Daten der Bundesnetzagentur rund 536 Megawatt (MW) an Solarstromleistung hinzugekommen. Der Großteil entfiel auf Dachanlagen. Die Photovoltaik verzeichnete im Januar 2021 einen Zubau in Höhe von 536 Megawatt (MW). Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur hervor. Der Zubau an solarer Bruttostromleistung war höher als im Dezember 2020, als in Deutschland als Jahresspitzenwert für einen Monat 525 MW neu hinzukamen.Der Großteil der neu zugebauten Photovoltaik im Januar ...

