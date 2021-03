Unter dem Strich sackte der Gewinn des Schokoladenkonzerns 2020 um rund 37 Prozent ab auf noch 320,1 Millionen Franken.Kilchberg - Lindt&Sprüngli will in diesem Jahr zur Aufholjagd ansetzen. Nach dem Umsatz- und Gewinnrückgang 2020 will das Unternehmen 2021 umso mehr Lindorkugeln, Schokoladentafeln und Pralinen verkaufen. Doch die Erholung hängt stark vom weiteren Pandemieverlauf ab. Die Coronakrise hat Lindt&Sprüngli 2020 stark zu schaffen gemacht: Der Tourismus kam fast zum Erliegen und Läden...

Den vollständigen Artikel lesen ...