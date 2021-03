Der USD/CNH könnte nun in den nächsten Wochen die Bewegung bis zum Niveau von 6,5150 ausweiten, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Der USD wurde gestern zwischen 6,4650 und 6,4780 gehandelt, was enger ist als unsere erwartete Spanne von 6,4600/6,4950. Die ruhigen Kursbewegungen bieten keine neuen Anhaltspunkte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...