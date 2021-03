Mönchengladbach - Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat Borussia Mönchengladbach das Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit 0:1 verloren und den Halbfinaleinzug knapp verpasst. Die Partie bot eine besondere Brisanz, da Gladbachs Cheftrainer Marco Rose die Fohlen am Saisonende Richtung BVB verlässt.



Der Übungsleiter steht aktuell auch wegen schwacher Punkteausbeute in der Bundesliga unter Druck. Den besseren Start in die Begegnung am Dienstagabend erwischte der Gastgeber, als Thuram in der zweiten Minute aus sechs Metern nach Flanke von Hofmann knapp links vorbei zielte. Bei einem offenen Schlagabtausch hatte Schwarz-Gelb in der neunten Minute die erste große Gelegenheit, als Reus aus zehn Metern Torentfernung einen Volleyschuss aufs Stadiondach jagte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schien Thuram die Heimführung zu gelingen, stand dabei aber knapp im Abseits.



Nach dem Seitenwechsel führte scheinbar der BVB, im Vorfeld zu Haalands Treffer in der 53. Minute monierte der Videoschiedsrichter aber ein Foul des Norwegers an Bensebaini. In der 66. Minute durften die Gäste aber dann wirklich jubeln, als ein Konter über Haaland und Reus am Ende halblinks im Sechzehner bei Sancho landete und der Engländer allein vor Sippel links unten einschob. Nun waren die Fohlen besonders gefordert, ließen gegen aggressive Dortmunder aber die nötige Kreativität vermissen. Stattdessen ließ in der 83. Minute Haaland allein vor Sippel die Entscheidung liegen, als der Keeper den Winkel verkürzte und stark ins Toraus abwehrte.



In der zweiten Minute der Nachspielzeit sah Dahoud dann noch Gelb-Rot nach grobem Foul an Bensebaini. Aber auch so reichte es am Ende für die Terzic-Elf, das Team von Marco Rose muss hingegen nach der Last-Minute-Pleite zuletzt in der Bundesliga gegen RB Leizpig den nächsten Tiefschlag verdauen.

