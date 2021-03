Die Klimaveränderung bringt saisonale Zyklen der Natur und die Ausgaben der Italiener durcheinander, da die ersten Ernten von Zucchini und Erdbeeren in Latium, Spargel in Kampanien und Ackerbohnen in Sizilien lange vor dem üblichen Termin am 1. Mai in den Regalien eintreffen. Bildquelle: Shutterstock.com Das ergibt sich aus einer Beobachtung von Coldiretti in den Erzeugermärkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...