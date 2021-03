Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,2082 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Auch zum Franken kann sich der Euro bei einem Stand von 1,1058 Franken auf dem Niveau vom Vorabend halten. Der US-Dollar kostet zeitgleich 0,9153 Franken und damit ebenfalls in etwa so viel wie am Dienstagabend.Zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...