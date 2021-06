Euro und Franken stehen seit Mittwoch unter erheblichem Druck. Ausschlaggebend sind Erwartungen auf eine perspektivisch straffere Geldpolitik in den USA.Frankfurt - Der Euro hat zu Wochenbeginn trotz leichter Gewinne weiter unter der Marke von 1,19 US-Dollar notiert. Am Montagvormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1888 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0953 minimal fester. Der US-Dollar notiert bei 0,9212 Franken und damit etwas tiefer als noch im frühen Handel.

