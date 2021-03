Das Pharmaunternehmen Vifor Pharma hat die Coronakrise mit dem erschwerten Patientenzugang an verschiedenen Stellen zu spüren bekommen.Glattbrugg - Das Pharmaunternehmen Vifor Pharma hat im Geschäftsjahr 2020 die Coronakrise mit dem erschwerten Patientenzugang an verschiedenen Stellen zu spüren bekommen. Für das bereits angelaufene Jahr 2021 stellt das Unternehmen aber weiteres Wachstum in Aussicht. Für 2020 weist das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1,71 Milliarden Franken aus. Gegenüber dem Vorjahreswert ist dies ein Minus...

