In Cottbus entstehen das "PtX Lab Lausitz" sowie eine Demonstrationsanlage. Dafür stehen bis 2024 bis zu 180 Millionen Euro aus dem Strukturstärkungsgesetz zur Verfügung.Mit einem Aktionsprogramm will die Bundesregierung strombasierte Brennstoffe ausbauen. Zu den Elementen dieses Aktionsprogramm gehört ein Power-to-X-Kompetenzzentrum in der Energieregion Lausitz. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sowie Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach aus Brandenburg gaben nun den offiziellen Startschuss für das "PtX Lab Lausitz" in Cottbus. Wie das Bundesumweltministerium ...

