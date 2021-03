FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 6000 (5650) P - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 405 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 7400 (7200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 840 (830) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3700 (3200) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1600 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS ROTORK TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 390 (350) PENCE - BOFA RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 150 (135) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2296 (2408) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1200 (1032) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 175 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 530 (485) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 330 (280) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2850 (2971) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1553 (1500) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2780 (2850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 535 (510) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 42 (38) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 285 (270) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 575 PENCE - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 685 (650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 175 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1300 (1375) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 214 (195) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 484 (486) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 440 (415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3360 (3210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 240 (205) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 925 (850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2470 (2190) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN INITIATES PENNON GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1060 PENCE - SOCGEN INITIATES SEVERN TRENT WITH 'HOLD' - TARGET 2380 PENCE - SOCGEN INITIATES UNITED UTILITIES WITH 'BUY' - TARGET 1080 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de