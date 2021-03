Die Haushaltsregeln der Europäischen Union sollten 2022 ausgesetzt bleiben, könnten aber 2023 wieder in Kraft gesetzt werden, sagte die Europäische Kommission am Mittwoch, wie Reuters berichtete. "Der fiskalische Gesamtimpuls, der aus den nationalen Haushalten und dem EU-Recovery-Funds stammt, muss in den Jahren 2021 und 2022 unterstützend bleiben", ...

