Berlin - Nach dem Corona-Jahr 2020 gibt es Anzeichen für eine Zunahme häuslicher Gewalt. Die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité meldete am Mittwoch einen Anstieg der Fälle um acht Prozent im Vergleich zu 2019. Insgesamt hätten sich im vergangenen Jahr 1.661 Gewaltopfer an die Einrichtung gewandt.



Die Gewaltdelikte gegenüber Kindern hätten sich mit 405 Fällen sogar um 14,4 Prozent erhöht. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) berichtete von einem signifikanten Anstieg der Verfahren zu häuslicher Gewalt auch bei den Strafverfolgungsbehörden. Die Gewaltschutzambulanz beobachtete 2020 wellenartige Bewegungen der Fallzahlen, die während des ersten und zweiten Lockdowns jeweils zurückgingen und mit den Lockerungen deutlich anstiegen. So gab es im März einen Rückgang der Fälle von 24 Prozent, im November einen Rückgang von 38 Prozent zum Vorjahr.



Im Juni stiegen die Zahlen dann wieder um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr an.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de