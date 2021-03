Am Mittwoch wurden innerhalb von 24 Stunden 1223 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet.Bern - Die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen in der Schweiz ist im Wochenvergleich leicht zurückgegangen. Am Mittwoch wurden innerhalb von 24 Stunden 1223 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der bestätigten Neuansteckungen damit um 120 Fälle oder 9 Prozent gesunken. Der 7-Tages-Schnitt hingegen lag gemäss einer Berechnung der Nachrichtenagentur Keystone...

Den vollständigen Artikel lesen ...