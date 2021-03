Der ISM Dienstleistungs-PMI ist im Februar schwächer ausgefallen als erwartet - Der US Dollar Index klammert sich nach den Daten um 91,00 an seine Gewinne - Die wirtschaftliche Aktivität im US-Dienstleistungssektor expandierte im Februar weiter, wenn auch in einem schwächeren Tempo als im Januar. Der ISM Dienstleistungs-PMI sank von 58,7 auf 55,3. ...

