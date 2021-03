Frankfurt/Main - Die Siemens Energy AG ersetzt zum 22. März die Beiersdorf AG im DAX. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwoch mit.



Siemens Energy entstand durch Abspaltung von der Siemens AG, die Aktien werden seit dem 28. September 2020 an der Börse gehandelt. Seitdem hält die Siemens AG nur noch gut 35 Prozent der Anteile. Beiersdorf wandert dafür in den MDAX, dort ersetzt außerdem Porsche die Aareal Bank, Encavis die Metro und Nordex ersetzt Osram. Im SDAX gibt es fünf Wechsel: Osram ersetzt Nordex, Metro die Encavis, die Aareal Bank ersetzt Hornbach, Suess ersetzt Cropenergies und Leoni ersetzt SNP. Im TecDAX gibt es nur einen Wechsel: SMA Solar ersetzt New Work.

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de