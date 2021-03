Im Express-Service vom 20. Januar hatten wir eine Trading-Idee mit einem Hebel-Produkt vorgeschlagen, dass jetzt mit einem Gewinn von rund 45 Prozent vorn liegt. In unserem Beitrag konnten Sie lesen: "Die charttechnische Unterstützung bei 68,00 Euro hat bei BMW ISIN: DE0005190003 gehalten und wir glauben, dass es jetzt wieder in Richtung Norden geht. Die Annahme, dass ein Ausbruch in Vorbereitung ist, wird durch die Chartindikatoren gestützt, denn ...

