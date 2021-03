Der USD/JPY baute seine Gewinne aus, nachdem er am Mittwoch über 107,00 schloss. Die Verlängerung sieht jedoch erschöpft aus, und Long-Positionen können vor der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell (18:05 Uhr) und den Nonfarm Payrolls am Freitag Gewinne mitnehmen, so Terence Wu, FX Strategist bei der OCBC Bank. Wichtige Zitate "Der USD/JPY Schlusskurs ...

