Die Ladeinfrastruktur in Europa wächst rasant. Die Niederlande liegen bei der Zahl der Säulen vor Frankreich und Deutschland. Anbieter präsentieren sich auf der Messe Power2Drive Europe in München. Laut der Messe Power2Drive boomt die Ladeinfrastruktur in Europa. So stieg sie 2020 um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Unter den Top 5 Ländern sind die Niederlande mit mehr als 66.600 öffentlichen Ladesäulen Spitzenreiter. Frankreich überholt mit über 46.000 installierten Ladepunkten Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...