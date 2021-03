Berlin - Die Deutsche Bahn will auf den klassischen Strecken und Flug-Verbindungen der innerdeutschen Flüge ab Dezember sogenannte "Supersprinter"-Züge einsetzten. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen.



Demnach sollen mehrere Zugverbindungen, unter anderem aus Düsseldorf, München und Hamburg, besser als bisher an den internationalen Flughafen Frankfurt/Main angeschlossen werden. Die Verbindung Düsseldorf-Frankfurt/Flughafen und München (und umgekehrt) wollen Bahn und Lufthansa unter dem Arbeitstitel "Rail-Express" gemeinsam betreiben - mit Extra-Abteilen für LH-Kunden. Die Airline will ihren Passagieren aber weiterhin auch innerdeutsche Flüge anbieten. Die Reisezeit der Supersprinter ist durch weniger Zwischenhalte deutlich verkürzt worden.



Die Strecke Köln-Berlin soll unter vier Stunden Fahrzeit liegen. Auf der Strecke Düsseldorf - Frankfurt Flughafen - München soll die bisherige Reisezeit um 30 Minuten unterboten werden. Die Fahrzeit Nürnberg-Frankfurt soll zwei Stunden, München-Frankfurt drei und München-Köln unter vier Stunden liegen. Auch die Strecke Bonn/Köln - Berlin wird ohne Zwischenhalte 25 Minuten schneller als heute und dauert unter vier Stunden Fahrzeit.

DEUTSCHE BAHN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de