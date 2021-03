Um Parkplätze zu einem selbstverständlichen Standort für Photovoltaikanlagen zu machen, startet Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative. Solarcarports sollen Teil des EEG werden. Rheinland-Pfalz will Solarcarports zu einem Tatbestand im Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) machen. Das Bundesland bringt deshalb eine entsprechende Initiative in den Bundesrat ein. Das teilte das Umweltministerium in Mainz mit."Große Parkplatzflächen sind überall in Rheinland-Pfalz präsent", sagt dazu Staatsministerin ...

