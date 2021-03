Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem Auf und Ab am Donnerstag schliesslich leicht im Plus geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem Auf und Ab am Donnerstag schliesslich leicht im Plus geschlossen. Belastet wurde der Leitindex SMI massgeblich vom Dividendenabgang beim Marktschwergewicht Novartis. Negativ auf die Stimmung hatten sich aber auch die steigenden Anleiherenditen ausgewirkt. Höhere Renditen signalisieren Inflationsängste und bedeuten Gegenwind für den Aktienmarkt.

