Die deutsche Entwicklungsbank KfW gibt Milliarden für den Klimaschutz in Indonesien. Die Mittel dienen der Verkehrswende und dem Wasser- und Abfallmanagement. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert mit rund 2,5 Milliarden Euro den Klimaschutz in Indonesien. Wie die bundeseigene Bank mitteilte, will sie die Mittel im Rahmen der deutsch-indonesischen Klimainitiative in den nächsten fünf Jahren bereitstellen. Die KfW agiert im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...