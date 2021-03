Wer eine Wohnung mit großen Fenstern Richtung Süden hat, reduziert den Heizbedarf und profitiert am Abend und auch noch am nächsten Morgen von den Sonnenstunden des Tages. Darauf weist der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) hin. Passive Sonnenwärme lässt sich dank großer Fenster nutzen. Das erklärt der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF). Dieses Phänomen bekämen aktuell viele Menschen in Deutschland positiv zu spüren. Denn schon früh im Jahr erreichen die Tagestemperaturen und die Anzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...