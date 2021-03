Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Zum Beispiel die frohe Kunde vom freudigen Ereignis im Berliner Zoo: erstmals seit 16 Jahren hat dort ein kleiner Gorilla das Licht der Welt erblickt, noch dazu ein Mädchen, ein wahrer Glücksfall für den Tierpark, denn nachdem die größte Menschenaffen-Art in Gruppen mit einem Silberrücken und mehreren Weibchen lebt, wird die kleine, derzeit noch namenlose Primatin wohl für eine ganze Weile in der Hauptstadt verbleiben. Übrigens - bis zum 8. März können noch Namensvorschläge unterbreitet werden; ich wäre ja für Marlene, in Anlehnung an eine andere, große Tochter dieser wunderschönen Stadt. Ziemlich gute Nachrichten kamen auch, zumindest kurzzeitig, vom deutschen Leitindex, der am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch bei 14.197 Punkten kletterte und die bisherige Bestmarke damit um ein paar Pünktchen (konkret: 18 an der Zahl) nach oben schob. Das war es dann allerdings auch schon, denn anschließend ging es wieder abwärts. Das lag unter anderem an den schwachen Vorgaben aus New York, wo die Kurse teilweise deutlich nachgaben: ...

